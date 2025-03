Así reacciona Paz Vega al preguntarle si interpretaría a Belén Esteban e Isabel Pantoja: "No doy el pego"

Después de conocerse que Isabel Pantoja había firmado un contrato para hacer una seriedocumental sobre su vida, los reporteros preguntan a varios actores si interpretarían algún papel en el film. Por ejemplo, Paz Vega, que rechaza hacer de Belén Esteban en su documental porque "no da el pego", reflexiona sobre si podría interpretar a Isabel Pantoja. "Del tema de Isabel no lo sé, yo no bailo ni canto bien, no tengo ese arte que tiene ella", afirma Paz Vega, que destaca que no sería la candidata perfecta: "Tendría que hacer mucho trabajo".

Por otro lado, al ser preguntado Juan Betancourt sobre si haría de Jesulín de Ubrique en la seriedocumental de Belén Esteban, el modelo asegura que lo tiene "bastante calado": "Es un perfil muy divertido". Al escucharle, Angie Cárdenas afirma que "es muy guapo para hacer de Jesulín". Por último, los reporteros preguntan a Hiba Abouk, quien afirma que no tendría problemas.