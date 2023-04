Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s algunos de los fragmentos en los que Bárbara Rey habla de su relación con el rey emérito en 'Una vida Bárbara', la serie de Antena 3 que puedes ver en ATRESplayer PREMIUM. "Me llamaba todos los días dos o tres veces", destaca Bárbara Rey, que recuerda: "Yo estaba ahí porque era el rey, no me lo podía creer". "Al marcharme me abrazó y me besó", insiste la famosa al contar cómo comenzó su historia.

Además, cuanta que estuvieron viéndose en secreto en la casa de campo de Franco: "Era una cosa tenebrosa y muchas habitaciones con unas camas de mierdas que no las hubiera puesto yo en ningún sitio". "Ahí estuvimos viéndonos siempre y las cosas llegaron a una situación que creamos una relación", afirma Bárbara Rey, que desvela cómo llamaba al emérito.

Por otro lado, Bárbara Rey también cuenta las agresiones sexuales que sufrió cuando grababa el programa 'Palmarés': "Me dio un apretón tan grande en el pecho que se me saltaron las lágrimas del daño que me hizo". "Me levanté y le di una bofetada", cuenta Rey, que tuvo represalias profesionales por ello.