En su docuserie, Bárbara Rey revela el acoso sexual que sufrió por parte de un realizador en los inicios de su carrera y cómo esté llegó a agredirla sexualmente. Un relato frente al que el presunto agresor, Enrique Martí Maqueda, se justifica en estos repugnantes términos: "Me hubiera ido con ella a la cama encantado, si digo otra cosa, miento, pero no surgió ni yo me insinué más allá de lo normal. Yo di el mantazo y entonces el bicho no entró".

Este mismo realizador justificó así haber realizado un plano del pubis de la artista que incomodó a Bárbara Rey, achacando precisamente a esta imagen la carrera de la vedette y atribuyéndose así el éxito de la artista: "Bárbara Rey no era nada y yo lo que necesitaba era la Mula Francis. La Mula Francis también triunfó y ni cantaba ni bailaba", dice.

"Esta señora triunfó porque en un momento en que había una avidez de sexo el señor Martín Maqueda hizo un plano con ella con la cámara en el suelo en que la hizo caminar hasta que con el pubis tapó el objetivo. Imaginemos lo que pasó en la España de aquellos momentos... además se marcaba muy bien", llega a decir, tal y como puede verse en este vídeo que también recoge el duro testimonio de Bárbara Rey: