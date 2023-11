Bárbara Rey se ha convertido en la protagonista de los últimos días. Y es que además de fallecer su hermano, al que estaba muy unida, la vedette ha tenido que enfrentarse a las polémicas declaraciones de su hijo, Ángel. "Yo no voy a hablar de mi hijo, de verdad, soy especialista en callar", destaca Bárbara Rey, que insiste en que para ella sus hijos "han sido lo más importante y lo siguen siendo, pero cada una tiene su vida".

"Mis hijos han estado siempre internos, cuando uno está interno no está en casa", afirma Bárbara Rey en referencia a las polémicas declaraciones relacionadas con su relación con el rey Juan Carlos que su hijo desveló en una entrevista. "Lo que viene a decir Bárbara Rey es que es muy difícil que su hijo recuerde ciertas coas porque según ella, no estaba en casa", explica Alfonso Arús, que destaca que "no hay nadie que se acuerde de la época en la que tomaba el biberón".