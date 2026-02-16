Vídeos virales
"Si haces pierna, primera fila": un gimnasio asigna las mejores plazas de parking según la rutina del día
Un gimnasio ha decidido repartir las plazas de aparcamiento según la parte del cuerpo que hayas entrenado. "Si las primeras plazas están reservadas para los que hacen pierna, ¿los hombres llegarán a usarlas?", ríe Angie Cárdenas.
El marketing de algunos gimnasios no deja de sorprender a los tertulianos de Aruser@s. Esta vez, un local de entrenamiento ha decidido ofrecer plaza de parking en función de la parte del cuerpo que entrenes. Sí, como lo lees: dependiendo de si haces pecho, brazos, espalda o pierna, te toca aparcar más cerca o más lejos de la puerta.
"Lo ha colgado un usuario y él, irónicamente, hace broma porque dice que se está discriminando", detalla Alba Sánchez. Y es que, según muestra la imagen del aparcamiento, las plazas más cercanas a la entrada están reservadas para quienes ese día no han entrenado ni pecho, ni brazo, ni espalda... sino pierna.La explicación es sencilla y, para muchos, completamente lógica: "Sales destrozado, con las piernas temblando".
En el plató de Aruser@s, hay división de opiniones. Algunos colaboradores confiesan que es una propuesta interesante (y hasta solidaria con los cuadriceps). Otros, como Angie, dudan de su viabilidad: "Si las primeras plazas están reservadas para los que hacen pierna, ¿los hombres llegarán a usarlas?", ríe la colaboradora, que remata: "Los hombres nunca entrenan las piernas".
