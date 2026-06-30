Esta es la posible nueva novia de Bad Bunny: así disfrutó con el cantante del partido de Djokovic en Wimbledon

Bad Bunny ha acudido con la que dicen que podría ser su nueva novia al partido de Novak Djokovic en Wimbledon. "Por lo visto llevarían ya tiempo y sería su relación más estable", destaca Tatiana Arús.

Rostros conocidos como David Beckham y Bad Bunny no han querido perderse el estreno de Novak Djokovic en Wimbledon, donde el artista acudió junto a una joven que muchos dicen que sería su nueva novia. "Por lo visto llevarían ya tiempo", destaca Tatiana Arús, que señala que "sería su relación más estable". Por otro lado, la colaboradora afirma que es un buen guiño al tenista, que estuvo en la casita de su último concierto. Además, Alfonso Arús bromea con el look de Bad Bunny: "Con las gafas y la gorra tiene cosas de Enrique Iglesias".

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