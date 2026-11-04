Alfonso Arús lanza una 'pullita' a Angie Cárdenas tras imponer su condición sobre los villancicos: "A ti lo que te gusta es…"

Ni el viral 'Burrito sabanero' de David Bisbal ni la versión navideña de un tema de George Michael interpretada por Thalía, Angie Cárdenas marca sus límites con los villancicos en Aruser@s.

La Navidad ya se ha colado en Aruser@s con las primeras decoraciones y los villancicos que empiezan a llegar a las plataformas. Tras escuchar algunos de las canciones que varios artistas han lanzado para estas fiestas, entre ellos el ya clásico 'Burrito sabanero' de David Bisbal y la versión navideña de un tema de George Michael interpretada por Thalía, Angie Cárdenas ha compartido qué le pide a este tipo de canciones.

Según expresa la colaboradora, quiere villancicos "alegres" que hagan que todo el mundo "se venga arriba". "Porque hay algunas que te entra una bajona...", ha advertido la tertuliana, dejando claro que no todas las canciones navideñas consiguen transmitir el espíritu festivo que busca. "A ti lo que te gusta es 'Hacia Belén va una burra, rin, rin'", ha bromeado el presentador del programa, provocando las risas en el plató de Aruser@s.

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