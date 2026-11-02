Alfonso Arús lanza una advertencia ante la llegada de la Navidad: "El burrito sabanero de Bisbal ya está amenazando"

Mariah Carey ya ha anunciado que la Navidad está cerca, pero Alfonso Arús recuerda que en España tiene competencia: David Bisbal y su 'Burrito sabanero'.

'It's time...'. Todo el mundo sabe lo que viene cuando escucha esta introducción: Mariah Carey y su clásico navideño. El viral de la cantante ya ha llegado hasta el plató de Aruser@s, pero Alfonso Arús advierte de que en España tenemos un digno competidor: David Bisbal y su versión de 'El burrito sabanero'.

"Ya está amenazando", ha bromeado el presentador. "Y encima no se te va de la cabeza", ha añadido Angie Cárdenas mientras mostraban un divertido vídeo viral de David Bisbal guardando la decoración de Halloween y sacando ya de una caja los adornos navideños.

"Es un poco... empezamos a facturar", ha comentado Óscar Broc entre risas, mientras Tatiana Arús también ha señalado a los artistas que más suenan en España cuando se acerca esta época: "En España están Bisbal y Edurne, son los que tienen más fuerza", aunque considera que el almeriense "le ha ganado más terreno".

Por su parte, Hans Arús ha señalado que todavía queda "un gigante dormido": los artistas de la India, que también se cuelan en la Navidad. "Vamos a dosificar el tema navideño, que se va a hacer más largo que la convocatoria de elecciones", ha rematado entre risas Alfonso Arús.

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