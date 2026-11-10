La Lotería de Navidad 2026 llega con novedades: cambios en las bolas, las series y los décimos

Entre las novedades del sorteo y los rituales para atraer la suerte, los colaboradores de Aruser@s ya han empezado a calentar motores para una de las citas más esperadas de las fiestas navideñas.

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado y, con ella, la ilusión por conseguir uno de los premios más esperados del año. En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús ha adelantado algunas de las novedades del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2026, que llegará con cambios en sus elementos más característicos.

"¡Tenemos novedades en el sorteo de Navidad de este año!", ha anunciado el presentador antes de dar paso a Alba Sánchez, encargada de explicar algunas de las modificaciones previstas para esta edición.

Entre las novedades destaca el aumento de la emisión. Este año se repartirán 98 millones de euros más, hasta alcanzar los 2.807 millones de euros en premios. El sorteo contará con 205 series y 100.000 números, según ha explicado la colaboradora.

También habrá novedades en los décimos. Loterías y Apuestas del Estado ha seleccionado la obra 'La Natividad en el templo' para presidir la capilla de los décimos de este año.

Los rituales de Lourdes Tasies para atraer la suerte

Más allá de las novedades oficiales, en Aruser@s también han empezado a preparar sus propios rituales para intentar atraer la fortuna el próximo 22 de diciembre. Alfonso Arús ha señalado directamente a Lourdes Tasies, de quien asegura que tiene poderes esotéricos.

La colaboradora no ha tardado en compartir sus recomendaciones para quienes quieran probar suerte. Entre ellas, propone colocar champán y un anillo de oro durante toda la jornada del sorteo. "Aquí, como no podemos consumir alcohol, si te parece, lo que vamos a poner es Pinky o Champín", ha comentado entre risas Alfonso Arús.

Pero los consejos de Lourdes no terminan ahí. La tertuliana también recomienda apuntar todos los números con los que se va a jugar y colocar laurel, un elemento tradicionalmente asociado a la prosperidad y la buena fortuna.

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