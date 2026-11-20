Tatiana Arús explica que artistas como Dua Lipa, Travis Scott o Rauw Alejandro " han lanzado algunas de las canciones inéditas que se pueden disfrutar jugando al videojuego".

Dua Lipa ha estrenado la canción inédita para GTA. Pero la artista no ha sido la única, como explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, "tanto Dua Lipa, como Rauw Alejandro o Travis Scott, han lanzado algunas de las canciones inéditas que se pueden disfrutar jugando al videojuego".

Según detalla la colaboradora de Aruser@s, por lo visto, "cuando te montas en los coches (del videojuego) puedes sintonizar la canción que quieras". Este jueves, 19 de noviembre de 2026, millones de jugadores de todo el mundo han podido jugar a la nueva entrega de Grand Theft Auto. GTA VI, producido por Rockstar Games, llega 13 años después del lanzamiento del GTA V, que logró vender 235 millones de copias.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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