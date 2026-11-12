El cómico vídeo de Dua Lipa enseñando su ritual de belleza: "Agua helada, me gusta tanto, que la echo dos veces"

Dua Lipa mete la cabeza en agua helada mientras enseña en este vídeo su arriesgado y divertido ritual de belleza.

Alfonso Arús destaca que Dua Lipa ha compartido "un arriesgado tutorial sobre su rutina de belleza". La cantante, que está promocionando su línea de cosmética, 'DUA', aparece agarrada por detrás por un chico, que le sujeta la cabeza con las manos mientras ella explica los pasos de su rutina.

Primero, "agua helada": "Me gusta tanto, que lo hago dos veces". Incluso, la cantante se mete la cabeza en el agua helada, para luego echarse crema y secarse. "Se me da genial secarme a cuatro patas", bromea.

Tras ver el vídeo, Tatiana Arús destaca que la gente "lo puede probar en su casa si se fía de su pareja o de su amigo para que te lo eche mientras le narras los pasos". Por su parte, Alfonso Arús se pregunta en el plató de Aruser@s: "¿Qué mujer se fía de su pareja o amigo para eso?".

Por último, Tatiana Arús explica que este ritual de agua helada"Y mira qué tersas están", contesta Alfonso Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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