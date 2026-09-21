Así son los baños públicos que ponen límite de tiempo: "Esto no es para gente de vejiga tímida"

De Nueva York a China, los baños públicos están incorporando nuevas formas de controlar cuánto tiempo pasamos encerrados con cronómetros y puertas que se abren solas.

Ir al baño con tranquilidad podría tener los días contados. En Aruser@s han mostrado algunos de los virales que enseñan las nuevas normas que se están incorporando en determinados baños públicos.

En Nueva York, por ejemplo, se van a instalar unos auténticos "tronos" con límite de tiempo. Al entrar, se activa automáticamente un cronómetro con un máximo de diez minutos. Cuando el tiempo llega a cero, aparece un aviso y la puerta se abre automáticamente. "¿Y les dejan expuestos?", pregunta sorprendidoAlfonso Arús. "Esto no es para gente de vejiga e intestino tímido", responde Paula Silvestre.

En China, por su parte, han comenzado a incorporar temporizadores en las puertas para indicar cuánto tiempo lleva una persona dentro. Una especie de cuenta atrás que permite saber si alguien se está tomando demasiado tiempo. "Te mirarán mal cuando salgas", comenta alucinado Alfonso Arús, mientras que Alba Sánchez no parece estar en contra de la medida: "Yo estoy muy a favor, porque hay mucha gente que tarda mucho en salir".

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