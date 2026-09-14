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Semana de la Moda de NY

Rosalía arrasa en Nueva York: de su beso con Loli Bahía a su espectacular look

Rosalía ha dejado momentazos durante su paso por Nueva York. Desde su espectacular look en una evento en la Semana de la Moda, a su esperado beso con Loli Bahía en el US Open.

De su beso con Loli Bahía a su espectacular look: Rosalía arrasa en Nueva York

Tatiana Arús enseña los espectaculares looks de Rosalía y Becky G en la Semana de la Moda de Nueva York. Y es que la artista española acudió a la inauguración del nuevo perfume de Calvin Klein. "Rosalía es un poco como Pamela Anderson, que está en todos sitios", afirma Tatiana Arús, que destaca que la cantante también ha acudido al US Open, donde, por primera vez, se besó con su novia, la modelo Loli Bahía, en público.

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