Alfonso Arús quiere importar a España la curiosa opción de los hoteles en China: "Me da la sensación de que me timan"

Una creadora de contenido muestra el curioso sistema de un hotel en China: le dan cuatro habitaciones para que elija cuál prefiere. Una opción que Alfonso Arús compraría encantado.

En el viral de la creadora de contenido '@lizzbovlogss', la pareja llega a un hotel en China y el recepcionista les entrega cuatro llaves para que puedan visitar las habitaciones y escoger la que más les guste. Una posibilidad que Alfonso Arús reconoce que le encantaría tener en España: "Yo tengo la sensación absurda de que me timan y hay una habitación de la misma categoría que es mejor". El presentador incluso se fija en la ubicación y asegura que "las de los extremos son más pequeñas".

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