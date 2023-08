"Sube, sube. Chico, sube", le decía Rocío Cano a su compañero Hans Arús, que tuvo una entrada a plató un tanto accidentada. Alba Gutiérrez y Alba Sánchez no podían parar de reír ante el golpe que se pegó el pequeño de la familia Arús y la actitud de resignación con la que reaccionó.

Después de que el pobre muchacho consiguiera por fin subirse la silla, Alfonso Arús, su padre, le advertía de que no se trataba de un caso aislado. "Te van a bajar la silla simplemente para que quedes como un enano al lado de 'Pifostio' (Rocío Cano), porque eso lo han hecho con muchos otros contertulios", acusaba el presentador.

"Yo estoy acostumbrado a una altura y no sabes el 'talegazo' que me he pegado", reconocía en directo.

