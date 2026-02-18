Así ha sido la videollamada más longeva del mundo: 17 mujeres con un total de 1.757 años sobre la pantalla

Un grupo de 17 mujeres, con una media de 103 años cada una, ha protagonizado la videollamada más longeva del planeta haciendo que España se ponga una nueva medalla en un récord mundial.

La videollamada más longeva del mundo se ha producido en España y ya forma parte del récord Guinness. Las protagonistas son 17 mujeres, cada una representando a una comunidad autónoma, con una edad media de 103 años, que suman un total de 1.757 años sobre la pantalla.

"Ha sido posible gracias a un dispositivo que se popularizó durante la pandemia, que permitía a las personas mayores conectarse fácilmente en videollamadas", explica Alba Sánchez desde el plató de Aruser@s. "Seguro que ahí también aparecieron los 17 nietos o nietas que son los que activaron la videollamada", bromea Hans Arús, provocando risas entre los tertulianos.