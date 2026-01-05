El "ansia" por el roscón de Reyes arruina un récord Guinness: una mujer roba un trozo antes de su medición

A pocas horas del Día de Reyes, cuando el roscón vuelve a ser el gran protagonista, Aruser@s ha comentado un surrealista suceso que ha impedido batir un récord Guinness.

Pese a que muchos llevan días adelantándose a la tradición, este próximo 6 de enero el roscón de Reyes vuelve a ocupar el centro de las celebraciones, con la clásica expectación por descubrir a quién le toca la haba.

En el plató de Aruser@s se han mostrado algunos de los roscones más originales de la temporada, desde versiones de kebab hasta combinaciones de salmón y aguacate. Sin embargo, más allá del sabor, Hans Arús señala entre risas que lo importante es "no adelantarse demasiado", antes de dar paso a una historia tan insólita como viral.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, una mujerroba un trozo de un enorme roscón que iba a ser medido para optar a un récord Guinness. La "ladrona" recorrió parte del largo trayecto del postre con el pedazo en las manos, sin que nadie se lo impidiera.

Un gesto tuvo consecuencias inmediatas: no conseguir el récord. "Tendrían que tener un vigilante de seguridad", comenta sorprendida María Moya tras ver las imágenes, mientras Óscar Broc resume el momento entre risas: "Es ansia viva".

