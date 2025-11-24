Graba su rutina como 'mamá' de tres 'bebés' reborn... y embarazada de un cuarto: "Se levantó llorando a las 3 a.m y no se durmió hasta las 5h"

Alfonso Arús está alucinando con este vídeo viral en el que una madre de tres muñecos, perdón, 'bebés reborn' muestra su día a día con los pequeños, que no la dejan ni dormir. Y lo más sorprendente es que asegura estar embarazada por cuarta vez.

"Hoy es sábado y mi mañana empieza a las 7 a.m.". Así comienza el día de @karlareborns1, una madre muy atareada con sus tres niños... 'reborn'. "Tengo un bebé de 6 meses, una niña de 3 y otra de 4", asegura mientras muestra cómo hace el desayuno y les lava los dientes a sus muñecos/hijos, para sorpresa de Alfonso Arús, que está alucinando con este vídeo que Hans Arús lleva a Aruser@s.

El bebé se levanta antes que las niñas y encima le ha dado mala noche. "Se levantó llorando como a las 3 a.m. y no se durmió hasta las 5 h, así que por eso me veo un poco cansada", se disculpa ante sus seguidores.

A estos niños no les falta de nada... bueno, quizá, el ser niños de verdad, pero, ¿quién no querría tener su propia habitación para jugar y leer? Además, están 'creciendo' sin pantallas, porque su madre se niega a darles el móvil para que se entretengan.

"Dice el señor Sevilla que hay gente pa to'. Yo añado que hay gente que está fatal", asegura el presentador del programa de laSexta, flipando. "Pues ya que el bebé es un reborn, al menos que te duerma toda la noche", comenta Alba Gutiérrez ante las ocurrencias de esta mujer.

