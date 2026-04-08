Así será el hotel gigante con forma de Luna en Dubái que sus creadores quieren llevar a España

Dubái volverá a sorprender con uno de sus proyectos más espectaculares: un hotel de 300 metros de altura con forma de Luna, 4.000 habitaciones y una zona para experimentar gravedad cero.

La fiebre por la Luna parece haber ido mucho más allá de las misiones espaciales. Y es que los amantes del satélite y de todas sus curiosidades podrán disfrutar próximamente en Dubái de una atracción que promete dejar a todos con la boca abierta.

Se trata de un gigantesco hotel con forma de Luna que contará con 4.000 habitaciones. El complejo se llamará Moon Resort y estará ubicado en Palm Jumeirah, la famosa isla artificial de arena situada frente a la costa de Dubái.

Tendrá unas dimensiones espectaculares y se calcula que alcanzará los 300 metros de altura, pero no será solo un hotel. El recinto combinará alojamiento con múltiples espacios de ocio, entre ellos un spa, zonas de entretenimiento y hasta una superficie en la que los visitantes podrán experimentar la sensación de gravedad cero, como si estuvieran caminando sobre la Luna.

"Ahora han retrasado el año en el que estará terminado, pero calculan que podría estar listo para 2032", explica Alba Sánchez.

Además, los responsables del proyecto ya han asegurado que les gustaría replicar esta idea en otros lugares del mundo, entre ellos España. "Podría ser en Barcelona, Madrid o en la Costa del Sol", detalla Alba Sánchez.

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