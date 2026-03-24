Así reaccionan Carla Díaz y Claudia Salas al preguntarles por la relación de Ester Expósito y Mbappé: "¿Quién es ese?"

Claudia Salas y Carla Díaz, compañeras de Ester Expósito en la serie 'Élite', reaccionan a las preguntas sobre la relación de la actriz con Mbappé en este vídeo.

Claudia Salas y Carla Díaz, compañeras de Ester Expósito en la serie 'Élite', han sido preguntadas en los 'Fotogramas de Plata' por la relación de la actriz con Kylian Mbappé. "Es una compañera maravillosa con la que compartí casi cuatro años", recuerda Claudia Salas, que, preguntada sobre la relación de Expósito con el futbolista, responde sorprendida: "Ah, pues no tengo ni idea".

Eso sí, la mayor sorpresa se la ha llevado Carla Díaz, que se unió a la exitosa serie en la cuarta temporada. Y es que Díaz protagoniza un divertido momento al no saber quién es Mbappé: "¿Con quién?, ¿quién es?, no sé quién es".

"Un futbolista", detalla el reportero a la actriz, que, entre risas, responde con un sincero: "Vale, ni idea". Además, Carla Díaz tiene unas bonitas palabras para Ester Expósito: "Es maravillosa, me cae fenomenal".

Tras escuchar a las actrices, Alba Gutiérrez reflexiona en el plató: "¿Te das cuenta?, puede que Ester Expósito tampoco sepa quién es Mbappé cuando lo vio por primera vez y se enamoró de su sonrisa". "Yo creo que sí lo sabía", asegura Alfonso Arús.

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