Álvaro de Luna ha lanzado su último single y tres meses después de su ruptura con Laura Escanes el sevillano ha cerrado este capitulo de su vida con un single repleto de dardos dirigidos a su ex novia al puro estilo de Shakira. La letra de la nueva canción cuenta con una serie de mensajes que indudablemente van destinados a la influencer.

Titulado Suerte ;), la nueva canción de Álvaro de Luna cuenta con una frase que deja claro que está dedicado a Escanes. Concretamente, se trata de "Yo quise todo contigo y tú quisiste dolerlo", una frase que hace clara referencia a la primera canción que había compuesto para su ex novia Todo contigo y que se lo había dedicado públicamente en numerosos conciertos.

Sin embargo esta no es la única pullita que le manda el cantante a la celebrity ya que los versos y el estribillo están repletos de reproches, concluyendo con un contundente "Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía", culpando así a Escanes de la ruptura. El músico incluso hace alguna alusión de que Laura hubiera querido volver con él ya que entona la frase "Tú quieres volver, pero eso no me renta".