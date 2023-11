Blanca Suárez ha acudido al podcast de Laura Escanes, 'Entre el cielo y las nubes', en donde ha reflexionado sobre su relación con sus fans. "Yo soy muy defensora de que no hay que hacerse fotos en cualquier circunstancia", explica la actriz, que destaca que dedica "el tiempo que haga falta a explicar por qué" no se va a hacer la foto.

"Son las tres de la mañana, voy con un pedo de la hostia y tú también, y esto mañana no va a ser igual de divertido y no quiero que tengas esta foto con esta cara ahora mismo, no me apetece", destaca Blanca Suárez. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.