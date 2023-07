Shakiraha concedido una entrevista en exclusiva en la que ha revelado qué le dijo su entorno al escuchar su canción con Bizarrap. "Mucha gente alrededor de mi equipo me dijo que no sacara la canción, que en qué estaba pensando, que tenía que cambiar la letra", ha confesado la artista colombiana.

"No, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas ni una funciona pública", ha destacado Shakira, que ha afirmado que es una artista que tiene que expresar sus emociones: "No tengo otra manera de hacerlo y esa libertad no es negociable".

Por otro lado, Tatiana Aarús cuenta que "ha trascendido la noticia que, después de pasar una divertida noche con Hamilton", Shakira ha sido fotografiada yendo a cenar en Londres con el jugador de baloncesto Jimmy Butler. La cena se habría alargado hasta la 1 de la madrugada y los dos habrían entrado y salido por separado.