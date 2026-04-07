Así es el menú del día de 4 euros de un restaurante de Granada: del gazpacho a la fabada, pasando por el lomo y el pan de Calatrava

"Todo buenísimo. Y encima, barato". Hans Arús lleva a Aruser@s este vídeo viral de @lolifernandezfe28 en el que la mujer nos descubre este restaurante de Granada que ofrece un menú del día delicioso por cuatro euros.

Un primero, un segundo y un postre por cuatro euros. Es el menú del día más barato que hemos visto jamás en Aruser@s y lo ofrece un restaurante de Granada. El descubrimiento lo hace la usuaria de TikTok @lolifernandezfe28, quien lo ha probado en persona y con un acompañante.

"De primero nos hemos pedido un gazpacho y una fabada, que estaba buenísima", asegura. Los segundos que han elegido son patatas con huevos fritos y filetes de lomo, además de unos muslos al horno. El postre lo pone el pan de Calatrava.

La mujer enseña además el ticket a sus seguidores para demostrar que no miente: "Total: 10,70 euros. No entra la bebida".

En el plató del programa de laSexta están maravillados con este restaurante, pero no entienden cómo pueden ofrecer tanta cantidad y tanta calidad a tan bajo precio. "Aquí apetece comer y cenar si es posible", concluye Alfonso Arús.

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