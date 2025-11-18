Hoy, en Batalla de restaurantes, Alberto Chicote viaja hasta Granada en busca de las mejores habitas con jamón

Batalla de Restaurantes busca un plato que mezcla la herencia agrícola de Al-Ándalus y el toque ibérico más granadino: las habitas con jamón. Para ello, Chicote visita los restaurantes Al-Zahar, Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90.

Esta noche, a partir de las 22:45 h en laSexta, llega el tercer programa de la tercera temporada de Batalla de restaurantes, un episodio que aterriza en una ciudad tan vibrante como diversa: Granada, donde la arquitectura, la cultura y la gastronomía conviven en perfecta armonía. En esta ocasión, Alberto Chicote busca coronar al restaurante que mejor ejecute uno de los platos más representativos de la zona, heredero directo de la tradición agrícola de Al-Ándalus y del sabor ibérico más reconocible de la región: las habitas con jamón.

En esta tercera entrega, los cuatro contendientes granadinos están listos para el desafío. Chicote visitará Al-Zahara, el restaurante de José Manuel Lara; Irreverente, la propuesta de Sergio Chaves; Bos Taurus, el establecimiento de Aitor Pozuelo; y Pureza 90, el local de José Padilla, que presume de unas vistas privilegiadas a la catedral.

Solo uno de ellos conquistará al jurado y se alzará con la victoria. Esta noche, Granada se convierte en el epicentro gastronómico de la competición. ¿Quién dominará la batalla?

Sobre la tercera temporada de Batalla de restaurantes

En este formato, uno de los mayores éxitos de entretenimiento de laSexta, cuatro restaurantes de una misma ciudad compiten por 10.000 euros y por el título de mejor restaurante de la región, demostrando su talento al cocinar el plato típico propuesto en cada entrega.

Los propietarios valorarán a sus adversarios otorgando puntuaciones de 0 a 10 en seis categorías clave. A este sistema se suma la valoración de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o dar un giro total a la clasificación final. Además, la gran novedad de la tercera temporada introduce dos herramientas decisivas: el tenedor amarillo y el tenedor rojo, con los que Chicote puede restar puntos a aquellos concursantes que no respeten las normas del programa.

Por ahora, el televisivo chef ha viajado ya a Tarragona con el objetivo de encontrar el mejor suquet de pescado y a Cantabria para encontrar el mejor cocido montañés.

*Batalla de restaurantes: Granada, ya disponible en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.