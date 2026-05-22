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Alba Carrillo, sobre Feliciano López: "De todos los buenos tenistas que tenemos, yo cogí al peor"

"Hemos tenido muy buenos tenistas y, de todos los que había, yo cogí al peor", destaca Alba Carrillo sobre su exmarido, Feliciano López.

Alba Carrillo, sobre Feliciano López: "De todos los buenos tenistas que tenemos, yo cogí al peor"

Alfonso Arús enseña en este vídeo el "zasca" de Alba Carrillo a Feliciano López, su exmarido. "Hemos tenido muy buenos tenistas y, de todos los que había, yo cogí al peor", destaca la presentadora de 'El sótano club', donde estaba analizando el documental de Rafa Nadal cuando, de repente, se acordó de Feliciano. Además, la modelo confiesa que ha estado con varios deportistas pero que todavía le queda algún deporte que tocar.

*Puedes volver a ver Servicio Secreto by Chicote: Texu en atresplayer.com

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