"¿Cuándo hemos normalizado que las palomitas del cine cuesten más que un menú del día?": la reflexión viral en Aruser@s

Aruser@s se hace eco del tuit viral de @crisistheway en el que la usuaria de X muestra su indignación por el precio de las palomitas en el cine. Esto es lo que opinan en el programa de laSexta del asunto.

"Son más caras las palomitas del cine", comenta Alfonso Arús en Aruser@s. Y no solo eso, sino que también son más caras que un menú del día en un restaurante. Es lo que señala la usuaria de X @crisistheway en este tuit viral que hoy lleva Hans Arús al programa de laSexta.

Y es que nadie tiene claro cómo, cuándo y por qué hemos normalizado estos precios estratosféricos. Y eso por no hablar de las ediciones especiales. Un compañero de realización se ha encontrado un palomitero de edición limitada por 50 euros.

Angie Cárdenas, por su parte, aprovecha la ocasión para dar su receta para hacer palomitas light.

