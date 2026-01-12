Ahora

Y que el propio cine

"¿Cuándo hemos normalizado que las palomitas del cine cuesten más que un menú del día?": la reflexión viral en Aruser@s

Aruser@s se hace eco del tuit viral de @crisistheway en el que la usuaria de X muestra su indignación por el precio de las palomitas en el cine. Esto es lo que opinan en el programa de laSexta del asunto.

"¿Cuándo hemos normalizado que las palomitas del cine cuesten más que un menú del día?": la reflexión de Aruser@s

"Son más caras las palomitas del cine", comenta Alfonso Arús en Aruser@s. Y no solo eso, sino que también son más caras que un menú del día en un restaurante. Es lo que señala la usuaria de X @crisistheway en este tuit viral que hoy lleva Hans Arús al programa de laSexta.

Y es que nadie tiene claro cómo, cuándo y por qué hemos normalizado estos precios estratosféricos. Y eso por no hablar de las ediciones especiales. Un compañero de realización se ha encontrado un palomitero de edición limitada por 50 euros.

Angie Cárdenas, por su parte, aprovecha la ocasión para dar su receta para hacer palomitas light.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora en Venezuela, en directo | Venezuela libera al español Alejandro González de Canales
  2. Causa de la DANA, en directo | Pradas asegura que Mazón tenía que conocer la orden de Cuenca de no confinar a la población en la DANA
  3. Trump afirma que los líderes de Irán quieren "negociar" con EEUU: "Ellos llamaron. Se está preparando una reunión"
  4. El Gobierno de Ayuso transfirió 61 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón
  5. Un niño de 12 años salva a su familia de una intoxicación por monóxido de carbono
  6. 'Sirat' se va de vacío en unos Globos de Oro que encumbran a 'Una batalla tras otra'