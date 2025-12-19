Aruser@s celebra el Día del Jersey Feo Navideño con los looks más extravagantes del plató

Luces, pompones, renos y mucho espíritu navideño. Los colaboradores de Aruser@s se suman, un año más, al Día Mundial del Jersey Feo Navideño, demostrando que cuanto más recargado, mejor.

Ha llegado el día oficial para rescatar del armario el jersey más hortera y convertirlo en el gran protagonista. Como cada año, Aruser@s ha celebrado uno de los días más esperados por el equipo: el Día Mundial del Jersey Feo Navideño, una cita marcada en rojo en el calendario del programa.

Los colaboradores se han vestido de "gala" dejando volar su creatividad con diseños llenos de luces, renos, pompones, bolas, colores y adornos imposibles. Angie Cárdenas, Alba Sánchez, Alba Gutiérrez, Tatiana, Hans, Marc Llobet y el resto de tertulianos han posado uno a uno ante las cámaras para mostrar el look elegido para celebrar este "bonito" día.

"Hemos cogido los más glamurosos, a mí no me parecen feos", confiesa Angie Cárdenas, defendiendo los estilismos que no han dejado indiferente a nadie.