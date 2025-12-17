Angie Cárdenas estalla contra la madre del bebé de este viral: "Pones en riesgo al niño para tener un buen vídeo"

"Yo creo que se la ha jugado", asegura Alfonso Arús al presentar en Aruser@s el vídeo viral de la polémica. En él podemos ver a una madre cogiendo en brazos a su bebé y dándole a él una lechuga para que alimente a una jirafa.

A la madre del bebé que protagoniza este vídeo viral le hace mucha gracia que el pequeño le dé de comer a la jirafa del zoo, pero a Alfonso Arús es algo que le parece peligroso. "Yo creo que se la ha jugado", dice el presentador de Aruser@s antes de dar paso a las imágenes.

"Afortunadamente, no le ha pasado nada al niño", dice, pero no acaba de estar tranquilo. "A la jirafa lo mismo le da la lechuga que el brazo", añade, preocupado.

Angie Cárdenas estalla también: "Está poniendo en riesgo al niño para tener un buen vídeo". Y sí, aunque la jirafa sea hervíbora y no se lo vaya a comer, tal y como apunta Rocío Cano, Arús cree que cualquier mal movimiento puede hacer que el bebé se caiga tras la valla.

