Hans Arús bromea con el viral del chicle que dura tres días: "Este vídeo es para Ancelotti"

En Aruser@s, comentan un surrealista vídeo viral procedente de un programa estadounidense en el que una mujer revela su peculiar método para hacer que un chicle le dure hasta tres días.

Ahorrar al máximo puede llegar a límites insospechados. Alfonso Arús muestra en Aruser@s un vídeo viral extraído de 'Supertacaños', un programa de televisión estadounidense que retrata hábitos de ahorro extremos.

En esta ocasión, una mujer explica su insólita fórmula para prolongar la vida de un chicle durante varios días. "Esto es un vídeo para Ancelotti", bromea Hans Arús, antes de dar paso a la surrealista , y para algunos valiosa, técnica.

Según relata la protagonista, guarda la goma de mascar en el congelador cuando deja de masticarla, ya que el frío ayuda a conservar su sabor. "Normalmente me como uno cada tres días. Empiezo a masticarlo el domingo, sigo hasta el martes y el miércoles me premio con un nuevo chicle", explica ante las cámaras. Gracias a este método, asegura que "no gasta más de diez dólares al año" en chicles.

Desde el plató, califican el formato de "brillante", tras ver las extravagantes historias que se suceden en el programa. "Llegar al punto de querer ahorrar en goma de mascar es enfermizo", comenta entre risas Alfonso Arús, mientras que Alba Sánchez hace una confesión que pilla a todos por sorpresa.

"Os va a dar asco, pero en el colegio compartía el chicle con mis amigas, lo dejábamos pegado en el pupitre", desvela la tertuliana, que asegura que era un "símbolo de amistad", y no de "tacañería".

