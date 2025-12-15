Encuentra una bolsa con 60 décimos de Lotería de Navidad y se la devuelve a su propietario: "No sé si todos aquí lo hubiéramos hecho"

Alba Sánchez lleva a Aruser@s esta noticia que comparte con sus telespectadores en la sección 'No te imaginas'. Y es que, ciertamente, la mujer que la protagoniza hace algo tan inesperado como correcto: devolver los décimos de Lotería de Navidad que se ha encontrado a su propietario.

Una historia de civismo ha sorprendido estos días en Barcelona. Mientras caminaba tranquilamente por el centro de la ciudad, una mujer reparó en una bolsa abandonada sobre un banco público. Al abrirla, descubrió algo que podría haber cambiado muchas vidas: 60 décimos deLotería de Navidad acompañados de un nombre. Lejos de mirar hacia otro lado, la señora optó por lo más difícil y valiente: llevar la bolsa directamente a la Guardia Urbana.

Su gesto, ejemplar y poco habitual, se ha convertido en el verdadero corazón de esta noticia. Gracias a su honestidad, las autoridades pudieron iniciar las gestiones necesarias para localizar a la dueña de los décimos, que finalmente apareció... y no precisamente cerca, sino en Cantabria. Una cadena de acontecimientos que pone en valor la decisión inicial de esta mujer anónima, protagonista indiscutible de la historia que relata Alba Sánchez en Aruser@s.

El gesto no pasa desapercibido en el programa de laSexta. "Un acto de honestidad brutal, la verdad. No sé si todos aquí lo hubiéramos hecho", comentó la periodista entre bromas, subrayando lo extraordinario del comportamiento de la mujer.

Vive y celebra con Aruser@s la Lotería de Navidad

Mientras tanto, Alfonso Arús y todo su equipo -con Angie Cárdenas y Javier Ricou, conocidos por su pasión por la lotería- ya se preparan para una de las mañanas más especiales del año. Ellos serán quienes, el próximo 22 de diciembre, cuenten en directo desde laSexta todo lo que ocurra en el Teatro Real, llevando la emoción del sorteo a los hogares.

Ilusión, nervios y alegría se repartirán a partes iguales durante la retransmisión. Y, por si fuera poco, el presentador ya se ha lanzado a vaticinar el gran momento con un presentimiento muy claro: "El Gordo va a salir antes de las 11 h y lo vamos a dar nosotros".

