En Aruser@s analizan el estudio que revela cuántas horas hay que trabajar al día para ser feliz

Los colaboradores de Aruser@s comentan un estudio que trata de medir las horas ideales de trabajo y ocio para ser feliz. "¿Quién se puede permitir el lujo de estar cinco horas en el gimnasio?", alucina Alfonso Arús.

En Aruser@s,Alfonso Arús desvela un estudio que revela cuántas horas hay que trabajar al día para ser feliz. Y no, no son cero. "Ahora que se habla de la jornada laboral, del teletrabajo y de cómo alcanzar la felicidad a través de los logros profesionales combinados con el ocio y la vida personal, se ha publicado un estudio, tras realizar una encuesta a miles de personas durante ocho años, preguntándoles qué consideran un buen día", explica la colaboradora Alba Sánchez en el plató.

Los encuestados señalan que un buen día debería incluir un máximo de seis horas de trabajo, un desplazamiento de no más de 15 minutos hasta el empleo, dos horas para dedicar a amigos y familia y cinco horas de ejercicio.

"Según el estudio, si combinas dos de estas fórmulas en tu día a día, ahí obtienes la felicidad", aclara Alba Sánchez. "¿Quién se puede permitir el lujo de estar cinco horas en el gimnasio?", alucina Alfonso Arús.

En el vídeo sobre esta noticia puedes ver el debate que se ha generado en el plató.