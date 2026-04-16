Alfonso Arús alucina con lo que cuesta comer en el VIP de Coachella: "Vaya paella infecta"

El viral de '@aquisandrax', una influencer española que vive en el extranjero, sorprende a los colaboradores de Aruser@s al desvelar los altos precios dentro del festival.

El Coachella ha llegado a su fin, pero en Aruser@s siguen repasando algunos de los virales más comentados del festival. Como el vídeo de Sandra, '@aquisandrax', una influencer española que vive en el extranjero invitada al evento, que ha mostrado cuánto se gasta comiendo en la zona VIP.

En total, 114,50 dólares por "tres trozos de pollo", una copa, un agua fresca de mango, unas fotos en un fotomatón y un plato de paella. "La gente vuelve más delgada de lo que ha ido porque es todo carísimo", bromea Alba Sánchez tras ver el viral.

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