Alfonso Arús y Angie Cárdenas alucinan con el photoshop de Isabel Preysler en 'Hola': "No sabía que Tamara Falcó tenía otra hermana"

Isabel Preysler ha sido elegida por la revista Hola como la mujer más elegante de 2025 y Alfonso Arús y Angie Cárdenas no pueden evitar fijarse en el photoshop: "No sabía que Tamara Falcó tenía otra hermana".

"Isabel Preysler en enero ya tiene planificada la cena de Nochebuena", destaca Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia "a una señora elegida como mujer más elegante de 2025 en la portada de la revista Hola que dice ser Isabel Preysler".

Y es que Alfonso Arús y Angie Cárdenas destacan el photoshop de Isabel Preysler en la portada de la revista. "¿Estás hablando de la hermana de Tamara Falcó?", pregunta alucinada Angie, que asegura que la Preysler parece más joven en la portada que su propia hija.

Además, Tatiana Arús da las claves de por qué ha sido elegida Isabel Preysler como "la más elegante": "No solo es por ser elegante a la hora de vestir, sino también a la hora de comunicarte y saber escuchar". Por su parte, el presentador de Aruser@s se pregunta por qué la socialité dice que 2025 ha sido un año irrepetible.

"Igual es porque Fernando Verdasco y Ana Boyer están esperando una niña", explican a Alfonso Arús en el plató, donde confiesa que ese argumento no le acaba de confesar porque "la niña nacerá el año que viene".

