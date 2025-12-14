Angie Cárdenas desvela que pilló a dos ladrones metidos en la cama de su habitación de hotel... o eso creía ella

"Y estaban viendo el Aruser@s Fresh del verano y dijeron: 'Mira, la de los rizos de la tele'", bromea Alfonso Arús tras contar Angie Cárdenas esta divertida anécdota en el programa de laSexta.

Lo que no le pase a Angie Cárdenas no le pasa a nadie. La colaboradora de Aruser@s es famosa por sus divertidas anécdotas y es que lo cierto es que las situaciones con las que a veces se encuentra son desternillantes.

La tertuliana se pegó un buen susto este verano, cuenta en el programa de laSexta, al ver que en su habitación de hotel había dos personas metidas en la cama. "Pensaba que eran ladrones que me estaban robando", reconoce. Pero es que la habitación ni siquiera era la suya, sino que era ella quien se había equivocado.

Sus compañeros estallan en carcajadas. "Dijeron: 'Mira, la estoy viendo doble, por la tele y en la puerta. Y estaban viendo el Aruser@s Fresh del verano y dijeron: 'Mira, la de los rizos de la tele'", bromea Alfonso Arús.

Lo que más gracia le hace a Arthur es que Angie diera por hecho que eran ladrones, teniendo en cuenta que estaban en la cama.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.