Ahora
Angie Cárdenas, decepcionada con el look de Julia Roberts en el festival de Venecia: "La verdad es que ese vestido..."

"Pensábamos que iba arriesgar un poquito más"

Aruser@s continúa su repaso por los mejores looks de la alfombra roja del festival de Venecia en la que hoy (no) destaca la gran Julia Roberts.

"La auténtica protagonista del festival de Venecia es Julia Roberts", asegura Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a las imágenes de su debut en la alfombra roja. "Lo hizo para presentar su película 'Caza de brujas'", explica Tatiana Arús.

La actriz lució un modelo de Versace ajustado en la cintura con un estampado de rombos en azul noche.

"Bueno, la verdad es que este vestido, a mí, no me llama mucho", comenta Angie Cárdenas un tanto decepcionada. "Pensábamos que iba a arriesgar un poquito más", reconoce Tatiana.

Quien si se la jugó fue Cate Blanchett con su vestido "trampantojo". "La falta está compuesta por plumas falsas. Es el elemento que más se ha repetido en las últimas noches", informa la tertuliana.

