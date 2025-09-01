La "enorme decepción" de Alfonso Arús con los looks de Georgina Rodríguez en el festival de Venecia

Casual, encaje, transparencias... No ha faltado de nada en los tres estilismos que Tatiana Arús destaca de Georgina Rodríguez en el festival de Venecia. Bueno, casi nada. Alfonso Arús no puede creer que no lleve un labubu.

Georgina Rodríguez desembarca en el festival de Venecia y, por suerte, en esta ocasión no luce aquel vestido tan complicado que tanto preocupó hace unos días a Alfonso Arús en Aruser@s. "Para su primera aparición, para bajarse del avión, lucía un traje más desenfadado, más confortable, acompañado de su inseparable bolso Hermès", describe Tatiana Arús en el programa de laSexta.

Su segundo look, indica la tertuliana, era "algo más arreglado". Para bajar de la góndola eligió un diseño de Óscar de la Renta "que combina algunas de las tendencias que vienen pisando fuerte, como las transparencias".

Por la noche, el elegido fue un diseño de Roberto Cavalli, de corte sirena y repleto de transparencias. "Dejaba todo el protagonismo a las joyas, no solo al anillo de compromiso, sino también a ese collar que lleva en forma de flor", explica la tertuliana.

"Para mí, la gran decepción, enorme decepción, es que Georgina no llevara 'una labubu' colgando del bolso Hermès", sentencia el presentador.