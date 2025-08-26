La 'pullita' de Angie Cárdenas tras conocer el ranking de los países que más se duchan: "Aquí hay algún 'guarrillo'"

¿Qué países son los que más se duchan? ¿Dónde se sitúa España en cuanto a hábitos de higiene personal se refiere? Hans Arús y Angie Cárdenas señalan a varios compañeros como los más "guarrillos" del plató.

Aruser@s comienza el día antes de entrar a plató con el clásico café de las cinco de la mañana y, también, una ducha para activar la mente y preparar todos los memes y noticias de última hora.

Pero, ¿sabemos qué países son los que más se duchan? Alfonso Arús presenta el ranking definitivo que desvela dónde se posiciona España en cuanto a higiene personal se refiere.

Con el oro se sitúa Italia, con una media de duchas por persona superior a la del resto de naciones encuestadas.

Portugal ocupa el segundo lugar y, por su parte, España y Grecia comparten la tercera posición, empatados en frecuencia de duchas semanales.

Este ranking ha abierto el debate entre los tertulianos de Aruser@s, señalando quién es el más "guarrillo" del plató. Angie Cárdenas parece tenerlo claro y Hans Arús apunta que, por estadística, "hay dos o tres" personas que no se ducharon ayer.

