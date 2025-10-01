Amal Clooney se salta el protocolo con un vestido de más de 11.000 euros en el estreno de la película de George Clooney

George Clooney estrena nueva película y su mujer, Amal Clooney, no podía faltar a la cita. La abogada ha posada con su marido con un espectacular vestido corto rojo que cuesta más de 11.000 euros.

George Clooney estrena obra de teatro y su mujer, Amal Clooney, no podía faltar a la cita. La abogada ha posada con su marido con un espectacular vestido corto rojo que cuesta más de 11.000 euros.

"Ha roto el protocolo porque tenía que lucir un traje de noche o de gala, pero, sin embargo, apostó por un vestido corto de Óscar de la Renta que cuesta más de 11.000 euros", destaca Tatiana Arús, que afirma que le "valió la pena romper el protocolo" porque "no está fuera de lugar".

Por su parte, Alfonso Arús alucina al ver al actor, del que afirma que "se está empequeñeciendo, como David Beckham". "Bueno, nunca ha sido muy alto y Amal lo es", recuerda Tatiana Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.