Alfonso Arús, al saber que Amanda Seyfried pidió prestado el look del festival de Venecia a Julia Roberts: "Pero si no tiene nada de especial"

Amanda Seyfried se enamoró de este look de Julia Roberts en el festival de Venecia y se lo pidió prestado a través de las redes sociales. La actriz acudió al evento poco después luciendo este mismo conjunto.

En los últimos años, las estrellas de Hollywood están apostando cada vez más por una moda sostenible y es por eso que cada vez son más habituales gestos como el de Julia Roberts con Amanda Seyfried.

La actriz de 'Pretty Woman' o 'Novia a la fuga' ha prestado su look del festival de Venecia a su compañera de profesión, quien, como podemos ver en estas imágenes emitidas en Aruser@s, no dudó en lucirlo en el mismo evento varios días después.

Ella misma se lo pedía a través de Instagram a Roberts, quien no dudó en hacerle el favor. "Pero si no tiene nada de especial ni es tan bonito como para copiarlo", comenta Alfonso Arús desde plató.

"Es un diseño de Versace, donde estamos viendo esa americana, un estilo 'vuelta al trabajo'", explica Tatiana Arús. "No tiene nada", insiste el presentador.