Llega la Navidad y con ella, además de las luces, la decoración y los turrones, también vuelven las cenas de empresa y las comidas familiares. Dos escenarios repletos, en muchas ocasiones, de incomodidad, en los que los pesados de turno aprovechan para desplegar todo su arsenal de preguntas impertinentes.

Pero no te preocupes, porque este año, el humorista Ángel Martín reconvertido en nuestro maestro, te enseña a esquivar tanta maldad disfrazada de curiosidad. Aunque eso sí, te avisamos de que no va a ser nada elegante... pero te vas a quedar a gustísimo cuando contestes al clásico "Y los niños, ¿pa' cuándo? Y la novia, ¿pa' cuándo?" sin despeinarte.

"Estamos esperando a que te mueras tú", sería la frase lapidaria, nunca mejor dicho. Y si se genera cierta tensión, no te preocupes, porque el espíritu navideño vendrá a rescatarte. "Inmediatamente, coges la pandereta y te pones a cantar 'hacia Belén va una burra, rin rin'. Habrá un momento de silencio en la sala, pero en cuanto llegues a 'yo me remendaba, yo me remendé' todo el mundo se pondrá a cantar contigo, es inevitable".