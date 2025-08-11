Los Aruser@s reaccionan al ranking de los monumentos más "decepcionantes" para los turistas

Cada año se publica la lista con los monumentos turísticos que más "decepcionan" a los turistas y en Aruser@s comentan si realmente merecen estar en la clasificación. "La Torre de Pisa es un fiasco", opina Alfonso Arús.

Muchos viajeros llegan a sus ciudades favoritas con grandes expectativas para conocer los monumentos más icónicos o lugares más bonitos cuando, de pronto, la realidad al llegar al lugar no cumple con la imagen idealizada.

En este programa pasado de Aruser@s, Alfonso Arús desveló en el plató el ranking de los "monumentos más desilusionantes" del mundo para los turistas, sacados del estudio elaborado por RadicalStorage, tras analizar más de 90.000 opiniones de visitantes de 200 de los lugares más visitados del mundo.

Con el oro se encuentra Alton Towers, el parque temático situado en el Reino Unido. El segundo puesto lo ocupa los baños Széchenyi (Budapest, Hungría). En tercer lugar se encuentra Siam Park, el parque acuático más grande de Europa ubicado en el suroeste de la isla canaria de Tenerife, en Adeje. El cuarto puesto lo ocupa Time Out Market Lisboa (Portugal) y, por último, la Fontana di Trevi, en Roma, Italia.

La masificación de gente o el coste para ver el monumento son algunas de las cosas que más molestan a los turistas, además de la parte negativa generada por las enormes expectativas generadas por el marketing y las redes sociales. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se generó entre los colaboradores.

