Este divertido vídeo viral representa a todos los autónomos que trabajan solos en España en estas fechas tan entrañables. Mientras casi toda España se va de cena de empresa de Navidad con sus compañeros de trabajo, se pelea por el menú, se pasa con las copas, discute con un compañero o la lía con el jefe, ellos están solos, en casa, con una vela, una copa de vino y un plato.

Aunque todo parecen ventajas, lo cierto es que a veces, los autónomos también necesitan un poco de cariño y compañía, como demuestra este sketch de @mrcafeina_ en TikTok, emitido también en Aruser@s. "Bueno, brindas, te ríes de tus propias ocurrencias... eso sí, ligas lo justo", reflexiona Alfonso Arús.

Para Angie Cárdenas, todo es positivo en este escenario.: "Nadie te molesta, no sueltas ninguna barbaridad, no te tienes que arrepentir al día siguiente...". Pero Tatiana Arús tiene una pega a lo que acaba de decir su compañera: "A no ser que cojas el WhatsApp y cometas el error de escribir a según qué horas y en según qué estado".