Andy no quiere encontrarse con Lucas ni para tomarse un café... ni en años: "Por mi salud, no"

Andy suma un nuevo capítulo al culebrón favorito de Alfonso Arús y en el pódcast Animales Humanos habla así de Lucas en este fragmento de la entrevista que recoge Aruser@s.

¿Cómo ve Andy una posible reconciliación con su hasta hace poco compañero de dúo musical, Lucas? El cantante lo deja claro en este fragmento del pódcast Animales Humanos del que se hace eco Aruser@s en la sección de los 'zascas'.

"Tú ya no quieres volver a tener relación con Lucas. ¿Algún día te ves tomando un café con él? ¿En años?", le pregunta el entrevistador. "No, no, no. No, no. Lo siento, pero no", dice en repetidas ocasiones.

A pesar de todo, le desea "lo mejor del mundo y que le vaya superbién". "Pero no; por mi salud, no", insiste.

En el plató del programa de laSexta, Óscar Broc cree que Andy "ha vivido un auténtico infierno", al menos, eso es lo que se cuenta. "Incluso se llegó a hablar de agresiones que luego ellos desmintieron y graves desencuentros", añade.

Alfonso Arús ya tiene puesto el ojo en la siguiente separación profesional: la de Sonia y Selena.

