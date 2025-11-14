'Somos los Pipi Caca': el surrealista nuevo tema de Lucas tras la canción de Andy que deja "destrozada" a Rocío Cano

Tras lanzar Andy su nuevo tema, 'Marioneta', Lucas ha hecho lo propio, Sin embargo, su nueva canción ha dejado a todo el mundo alucinado. Así suena en este vídeo 'Somos los Pipi Caca'.

"Lucas ha lanzado un tema para replicar a Andy", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña cómo suena este tema, llamado 'Somos los Pipi Caca': "Hay que seguir facturando...".

Tras ver el llamativo vídeo, el presentador de Aruser@s queda tan alucinado que pide a la colaboradora que le dé más datos. "¿Esto es un lanzamiento de Lucas?", pregunta Alfonso Arús a Tatiana Arús, que explica que, al parecer, "pertenece a un proyecto infantil en el que te enseñan a usar el papel higiénico para ir al baño".

"Yo pensaba que era una réplica a 'Marioneta'", afirma Alfonso Arús en referencia al nuevo tema de Andy con posibles dardos a Lucas. "Claro, es que el titular era este y cuando he entrado he pensado que era una broma", asegura Tatiana Arús en el plató, donde recuerda que "en los últimos meses se rumoreaba a que no se ponían de acuerdo y que tenían visiones distintas": "Ahora lo entiendo". Por último, Rocío Cano confiesa que, "como seguidora de Andy y Lucas", este tema le ha dejado "destrozada".

