Ana Mena felicita a Óscar Casas por su cumpleaños con esta bonita fotografía: "Mi chico, te quiero"

Óscar Casas está de celebración, y es que el actor cumple 27 años y su novia, Ana Mena, no ha dudado en sorprender a todos compartiendo esta bonita foto de ambos para felicitarle.

Ana Mena y Óscar Casas siguen tan enamorados como el primer día. La pareja, que se conoció durante el rodaje de una película que coprotagonizan, no suelen compartir imágenes de su relación, sin embargo, esta vez, la cantante ha hecho una excepción para felicitar el cumpleaños a su novio, que cumple 27 años.

Ana Mena ha compartido una bonita imagen de ambos con el siguiente texto: "Feliz cumpleaños, mi chico, te quiero". "Nos gusta mucho cuando las parejas empiezana consolidarse y rompen la intimidad y comparten sus fotografías", destaca Tatiana Arús.

La reflexión de Alfonso Arús

Las cosas están cambiando en la prensa del corazón. Los nuevos famosos ya no venden exclusivas, sino que comparten sus fotos de manera gratuita en redes y eso es algo que hace sufrir a las revistas, comenta Alfonso Arústras ver estas imágenes de Ana Mena y Óscar Casas.