Alfonso Arús, sobre el valor que tendrían las fotos de Ana Mena y Óscar Casas de no haberlas compartido en redes: "La prensa del corazón sufre"

Las cosas están cambiando en la prensa del corazón. Los nuevos famosos ya no venden exclusivas, sino que comparten sus fotos de manera gratuita en redes y eso es algo que hace sufrir a las revistas, comenta Alfonso Arús tras ver estas imágenes de Ana Mena y Óscar Casas.

"Estamos viendo a Óscar, Mario, Sheila y Christian en compañía de sus padres", describe Tatiana Arús tras mostrar un vídeo de las vacaciones de la familia Casas en El Salvador que ellos mismos han compartido a través de sus redes sociales.

Sin embargo, la colaboradora centra la atención en uno de los hermanos del clan, Óscar Casas, quien ha pasado un verano de ensueño con Ana Mena. "Parece ser que esto ya va muy en serio. Han compartido paseos en motos acuáticas, bailes hasta el atardecer... Así que parece ser que esta relación ya está más que afianzada", comenta la tertuliana.

"Ellos han suministrado estas imágenes, pero si no las hubieran compartido ellos gratuitamente tendrían un gran valor", destaca Alfonso Arús. El presentador del programa de laSexta no duda en señalar que "las portadas de la prensa del corazón este verano han sufrido".

El único salseo que para él ha merecido la pena y que haya sido una exclusiva de las publicaciones impresas ha sido el encuentro de Bertín Osborne con su hijo.