Sheila Casas desmiente que haya conocido a Ana Mena y Melyssa Pinto, parejas de sus hermanos Óscar y Mario: "Fue una confusión"

"Cuando llegamos nosotros, ellas ya no estaban", cuenta Sheila Casas a la prensa acerca del rumor que apuntaba a que la familia Casas habría compartido vacaciones con Ana Mena y Melyssa Pinto.

Tras su mediática rupura con Álvaro Muñoz Escassi, Sheila Casas partía de vacaciones a El Salvador con su familia para disfrutar del verano -como podemos ver en estas imágenes de las que se hace eco Aruser@s- y desconectar de la rutina diaria y los desamores.

Unas vacaciones que ha compartido también con sus hermanos Óscar y Mario Casas, pero no con sus respectivas parejas, Ana Mena y Melyssa Pinto.

Así lo cuenta ella misma ante las cámaras, desmintiendo el rumor: "Fue una confusión. Cuando llegamos nosotros ellas ya no estaban".

"No hemos coincidido. No las he conocido, no tengo el gusto", insiste.