Ahora

Desmiente el rumor

Sheila Casas desmiente que haya conocido a Ana Mena y Melyssa Pinto, parejas de sus hermanos Óscar y Mario: "Fue una confusión"

"Cuando llegamos nosotros, ellas ya no estaban", cuenta Sheila Casas a la prensa acerca del rumor que apuntaba a que la familia Casas habría compartido vacaciones con Ana Mena y Melyssa Pinto.

Sheila Casas desmiente que haya conocido a Ana Mena y Melyssa Pinto, parejas de sus hermanos Óscar y Mario: "Fue una confusión"

Tras su mediática rupura con Álvaro Muñoz Escassi, Sheila Casas partía de vacaciones a El Salvador con su familia para disfrutar del verano -como podemos ver en estas imágenes de las que se hace eco Aruser@s- y desconectar de la rutina diaria y los desamores.

Unas vacaciones que ha compartido también con sus hermanos Óscar y Mario Casas, pero no con sus respectivas parejas, Ana Mena y Melyssa Pinto.

Así lo cuenta ella misma ante las cámaras, desmintiendo el rumor: "Fue una confusión. Cuando llegamos nosotros ellas ya no estaban".

"No hemos coincidido. No las he conocido, no tengo el gusto", insiste.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | La situación mejora lentamente, pero el riesgo de nuevos fuegos se mantiene muy alto
  2. Israel mata al menos a 15 personas, entre ellas tres periodistas, en un doble ataque contra el hospital Nasser de Gaza
  3. EEUU y la Unión Europea arropan a una Ucrania "libre y democrática" en su Día de la Independencia
  4. Un brote de salmonela deja más de un centenar de intoxicados en un hotel de La Manga (Murcia)
  5. Comprar ahora para pagar después: los peligros de una forma de consumo que moverá más de 500.000 millones este 2025
  6. La mejor tienda de cómic del mundo está en Madrid: Akira Cómics, un templo en el Barrio del Pilar para los amantes de las viñetas