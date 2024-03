Tamara Falcó ha afirmado que el 60% de los invitados a su boda con Íñigo Onieva no le regaló nada. Su primo, Álvaro Castillejo, afirma que él sí le llevó un regalo: "Le llevé la banda de la pedida". "Yo entro en el otro porcentaje, en el que ha regalado", bromea Castillejo, que también defiende a la gente joven de 20 años que no tiene dinero y no puede regalar nada.

Además, el primo de Tamara Falcó protagoniza un divertido momento al desvelar que comparte la fecha de su cumpleaños con Isabel Preysler. "Nací el mismo día que mi tía", afirma el joven, que destaca que tiene 38 años: "Soy un viejo atrapado en el cuerpo de un niño. Es la maldición Filipina, que no envejecemos".