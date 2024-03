Tamara Falcó ha realizado una confesión sorprendente relativa a su boda con Íñigo Onieva. En una entrevista en 'Martínez y Hermanos', Falcó ha contado que un 60% de los invitados al enlace no les regaló "nada".

Con más de 400 personas como invitados a la boda que se celebró el pasado 8 de julio, Falcó ha dejado claro que no olvida a quienes no tuvieron un detalle con la pareja. Eso sí, reconoce que el otro 40% sí que hizo "regalos" a la pareja.

Cristina Pardo, una de las invitadas, ha dejado claro en Más Vale Tarde que ella sí que tuvo un detalle con ella, explicando que había "una lista de bodas" con regalos que iban desde los 20 euros hasta otros de precio más elevado. "Me pegaba que te retrases a la hora de elegir el regalo y de pronto digas 'solo queda uno de 20.000 euros'", especula.

"Como eran días de mucho ajetreo en casa hay algunos regalos que no encuentro. Por ejemplo, un cuadro grande; no entiendo, no aparece, me han enseñado la foto del cuadro, pero no aparece", lamenta.

También ha contado que ha tenido que "habilitar un espacio en el garaje" para meter todos los regalos que recibieron, bromeando acerca de lo mucho que "le encanta a la gente regalar vajillas".